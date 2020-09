Monzó le pidió a Macri "dar un paso al costado" y llamó a la oposición a "armar un equipo, no un rejunte"

Monzó le pidió a Macri "dar un paso al costado", llamó a la JxC a "armar un equipo, no un rejunte", modificó las palabras de Patricia Bullrich -jefa del PRO en nombre del ex mandatario- y dijo que "los tibios son los duros" y se mostró claramente alineado con las ideas de Horacio Rodríguez Larreta

"Nos cuesta mucho en nuestro país hacer un cambio generacional definitivo. Creo que Cristina y Macri tienen que ser una etapa terminada"

Mientras el sector de Juntos por el Cambio que lidera-que ya no es siquiera una fracción del PRO sino más bien un conjunto transversal de dirigentes radicalizados de ese partido, la Coalición Cívica y la UCR- avanza en su discurso desestabilizador y hasta con tono destituyente,Lo más sobresaliente de sus palabras tiene que ver, justamente, con la situación interna de la alianza opositora, espacio en el que no queda clara su pertenencia:, dijo el dirigente bonaerense en una entrevista con Infobae.En ese sentido, el ex diputado nacional enfatizó que no le gustaría "volver a repetir un gobierno con las mismas características que el anterior", idea que es contundente respecto del balance que hace de la experiencia macrista.Respecto del recorte a la coparticipación que decidiósobre el aumento que Macri había hecho en favor de la Ciudad, Monzó dijo que "la verdad" es que todavía está "un poco perplejo del anuncio". En ese sentido, comparó la actual situación en la que, según su juicio, se encuentraen el Frente de Todos con lo que transitó él cuando era ministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires en la 125, al sostener que su "salida tuvo que ver con eso".En ese punto, pareció sugerir que Massa debería imitarlo, pero lo más destacado es que le contestó a Bullrich y sus descalificaciones para con los sectores opositores "tibios", a quienes la ex ministra asintió en calificar como "palomas": "Yo he escuchado hablar de la mesura como tibieza: para mi tibio es ir al extremo, es simplificar, la tibieza está ahí, son posiciones populistas"., disparó Monzó. Y agregó: "Cuando comienza el gobierno de Alberto Fernández, y aún hoy, tengo toda la predisposición de ayudarlo, porque si a Alberto Fernández le va bien, nos va bien a todos nosotros. El confinamiento y esta mesa que vimos entre Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández fue un alivio para todos en un momento de gran tensión e incertidumbre. Y se reflejó rápidamente en la opinión pública. Ahora pareciera que comenzamos una campaña política en el medio de una pandemia mundial".Consultado acerca de cuando en noviembre de 2019 dijo que quería que “Mauricio Macri sea el presidente de todos los argentinos y no que se pinte de amarillo”, el ex titular de Diputados aseguró haber señalado eso "para Cristina en su momento, y para Macri en este momento"., concluyó en el mismo camino.En ese punto, insistió: "Nos cuesta en Argentina, y ahí apuesto para lo que viene, el cambio generacional, el momento en que la generación de la democracia tenga que gobernar nuestro país. Estuvimos a punto con Sergio (Massa) en el 2013".Luego, volvió a trazar su idea, con nombres y apellido, acerca de quiénes tienen que liderar en una oposición que ya no debe ser JxC y quiénes ya no deberían tener lugar:Por si no quedara, de ese modo, claro qué dirigentes no están en línea con la "moderación" que promueve Monzó, los mencionó:Según Monzó, "la conducción de ese espacio electoral" que debe ser la oposición que hoy no es JxC debe estar en manos de"Hoy (Larreta) está en un gran problema. Está conduciendo la pandemia, y como consecuencia de esa buena conducción, con la respuesta con mucha mesura que llevó en el día de ayer seguramente va a ser una de las personas que hoy potencialmente tiene mayor responsabilidad y posibilidad de conducir un espacio de esa características", dijo sobre el jefe de Gobierno porteño.Finalmente se reirió a la causa del espionaje ilegal de la AFI de Macri de la que fue víctima e incluso se presentó como querellante. Reveló que nadie lo llamó de Juntos por el Cambio, ni un solo dirigente., expresó respecto de sus sensaciones.Dijo que pudo ver todo lo que hay en el expediente respecto del presunto espionaje y condenó el hecho de "llevar a la política a esos extremos, ya no queda nada".