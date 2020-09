Suspendieron a un diputado por una escena sexual en plena sesión virtual en vivo

el legislador del Frente de Todos Juan Emilio Ameri protagonizó una escena sexual en plena sesión, mientras se debatía el blindaje del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, por lo que fue castigado

🚨#ATENCIÓN | En plena sesión de @DiputadosAR, el legislador @JuanEmilioAmeri tuvo un momento de fogosidad con su pareja. El problema es que la cámara de zoom estaba prendida. pic.twitter.com/cKwYxNjrEW — Dataclave (@Dataclave) September 24, 2020

Se produjo un escándalo en la Cámara de Diputados que, por ahora, terminó con la suspensión esta tarde de un diputado nacional: en un acto inédito en la historia del Congreso,El hecho ocurrió a las 17.20 durante la exposición del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja,, y pronto se viralizó en redes sociales. En las imágenes se ve al legislador salteño, que seguía la sesión a distancia, desde su provincia manteniendo un intercambio de tipo sexual con una mujer.Pasados unos minutos, el titular de la Cámara baja,, interrumpió la sesión para anunciar la suspensión del diputado., comenzó diciendo.En este sentido, reclamó la aplicación del artículo 188 de la Cámara de Diputados y la conformación de una comisión integrada por cinco diputados -a sugerencia de todos los bloques- para evaluar la sanción a Ameri y si corresponde, su expulsión. La moción fue votada afirmativamente por todos los espacios políticos.La diputada y vicepresidenta del bloque del Frente de Todos,, se sumó a la moción de Massa y posteriormente tuvo que explicar cuál era la situación a colegas como el titular del interbloque de Juntos por el cambio,y la diputada de Consenso Federal,, que manifestaron no entender qué estaba pasando.Ameri tiene 47 años, está en pareja y tiene tres hijas. Según dijeron en algunos medios y circuló en redes sociales, el diputado tiene antecedentes de denuncias de acoso sexual, aunque hasta el momento ninguna fue expuesta concretamente en materia judicial. Ingresó a la Cámara de Diputados en 2019 para completar el mandato del legislador, Sergio Leavy, quien el año pasado ganó una banca como senador por el Frente de Todos.Entrevistado por TN, Ameri explicó lo que pasó:"Una cagada, es grave. En el momento que eso sucede, la señal me volvió y me reconectó automáticamente. Salió en cámara algo que tiene que ver con la intimidad de las personas. Es algo grave que haya salido en la sesión, pero bueno, yo estaba desconectado. No me queda más que pedir disculpas a los diputados y diputados, pedirle disculpas a la sociedad, no es algo que uno hace adrede, fue un accidente producto de las malas conexiones tecnológicas. Igual es un error mío, como se me había caído la sesión, me puse a conversar con mi pareja", agregó.