Alberto pidió que "las tierras fiscales" vayan a "personas que quieran trabajarlas" y no "para construir edificios"

el presidente Alberto Fernández aprovechó una videoconferencia del PJ sobre la cuestión para lanzar un contundente mensaje contra las especulaciones y los negocios inmobiliarios con tierras fiscales, como ocurre con Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad

"Las tierras fiscales" que sobran -dijo- tienen que ser para "quienes quieran trabajarlas" y para "desarrollar la producción alimentaria en cada región del país", y no para "construir edificios"

A unas semanas de que la situación por la toma en Guernica derive en un desalojo judicial de las familias que no aceptaron el acuerdo de la Provincia de Buenos Aires, la confusión entre el problema de hábitat y la disputa familiar entre los Etchevehere en Entre Ríos y las iniciativas que se impulsan en Nación y la Gobernación bonarense para iniciar una solución a la problemática,El mandatario postuló hoy en un encuentro virtual del PJ para discutir sobre la iniciativa federal destinada a brindar oportunidades de trabajo y vivienda llamada Movimiento Arraigo que es necesario avanzar con los cambios necesarios para llevar, afirmó Fernández.En ese punto, el jefe de Estado aseguró que quiere "cambiar la estructura económica de la Argentina para que vivir en Jujuy no sea un drama, sino una alegría" y para que quien nació allí "estudie, trabaje, se desarrolle y muera en su provincia".Esta idea de Fernández se ubica en las antípodas de la idea del PRO y Larreta en la Ciudad, donde la Legislatura porteña aprobó hace semanas en primera lectura el proyecto para que el Ejecutivo local autorice la construcción privada de un barrio náutico de lujo en los terrenos deLos antecedentes dey Larreta para esa movida, que fue denunciada como la "privatización de la vista al río" en lugar de generar espacios públicos verdes, son de lo peor:Fernández, desde una perspectiva diferente, insistió con la necesidad de cambiar la infraestructura de muchas regiones del interior, adonde no llegan los servicios y no tienen conectividad, para que la gente "pueda vivir donde nació" con las mismas posibilidades que en las grandes ciudades.Con todo, Fernández advirtió que muchos de los que dejan su pueblo natal para buscar oportunidades en los centros urbanos sólo encuentran "pobreza, hacinamiento y marginalidad", además de "sufrir el desarraigo".De la videoconferencia, participaron como expositores también el titular del PJ y diputado nacional José Luis Gioja; el ministro de Salud, Ginés González García; y el senador provincial bonaerense Francisco "Paco" Durañona.