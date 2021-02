Senado: Ramos Padilla será juez electoral bonaerense e ingresó el pliego de Boico para la Cámara Federal

En el Senado hoy se produjeron decisiones y movimientos de vital importancia judicial, principalmente teniendo en cuenta el lawfare llevado a cabo durante los últimos años para la persecución de dirigentes políticos por parte del macrismo y agregando que en este 2021 se llevarán a cabo en la Argentina las elecciones legislativas 2021

es lógico que tenga todas las chances ya que el Consejo de la Magistratura lo incluyó en la terna que le propuso al presidente Alberto Fernández, que este fin de semana firmó el decreto y hoy pidió a la Cámara alta que le preste su acuerdo. Es que Boico quedó en segundo lugar en el concurso público por su alto puntaje, lo que le dio sobrado aire para entrar en la terna y ser elegido

Por un lado,En los comicios de este año, la Cámara de Diputados renueva la mitad de sus integrantes y el flamante magistrado platense tendrá a su cargo el operativo electoral y cualquier conflicto que se presente debido a mismo.De este modo,, con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a lo aprobado durante la sesión de hoy.Por su puesto, el rol de la oposición dejó ver que lo principal para sus intereses es hacer política, ya que Juntos por el Cambio solamente votó en contra de Ramos Padilla y, en cambio, se manifestó a favor en el resto de los nominados por el Gobierno, que recibieron 66 votos positivos.El pliego del actual juez de Dolores fue aprobado solamente con los votos únicamente del Frente de Todos. En el tablero sólo se vieron los 66 votos para el resto de los cargos en juego, pero el resultado para Ramos Padilla culminó con 41 votos a favor y 26 en contra. De este modo el JF 1 de La Plata volverá a tener un titular tras seis años y medio, luego de que en septiembre de 2014 falleciera Manuel Blanco, que estaba a cargo del tribunal desde 1984.El debate por los 15 pliegos de aspirantes a jueces y defensores tratados esta tarde sólo contó con cuatro oradores, uno por cada bloque., presidenta de la comisión de Acuerdos, recordó que fueron aprobados tras las audiencias de los días 20 y 21 de diciembre y tras haberse cumplimentado todos los trámites como la publicación de los edictos del 4 al 10 diciembre. “Fueron muy solventes, demostrando la idoneidad de los y las postulantes a las vacantes”, informó la mendocina.Desde la oposición, el senadordenunció "contubernios políticos" y adelantó el rechazo a la designación de Ramos Padilla al sostener que se trata de "un juez militante y polémico" al que "se pretende nombrar en un juzgado tan importante como es electoral de la provincia de Buenos Aires"."Va a ser muy divertido seguir las alternativas que pueda emitir este juez en el presente año electoral. Se trata de un hombre que tuvo ocho denuncias ante el Consejo de la Magistratura y que armó ese invento (el espionaje Ilegal) que todavía nadie entiende", recalcó el legislador sobre la causa en la que está procesado el fiscal federal Carlos Stornelli, en una medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata.Por el FDT fue muy enfático en la defensa de la elección de Ramos Padilla el senador, quien consideró que su designación "es un acto de estricta justicia y en verdad un desagravio ante tantas falsedades" y destacó además que fue, señaló en el recinto el legislador.Para Taiana, "se habló de la filiación política" del nominado pero "no se ha recordado que su filiación política fue en la Unión Cívica Radical" y "se ha mencionado su parcialidad cuando fue el mejor calificado en el concurso".El chubutensetambién defendió los pliegos presentados y le contestó a opositor Ernesto Martínez, cordobés y vicepresidente de la comisión de Acuerdos, que acusó al oficialismo de “contubernio”.“Ha soportado con hidalguía, silencio magistral, las críticas de algunos sectores de la hoy oposición”, sentenció. “Puede ser con orgullo titular de un juzgado con competencia electoral”, recalcó. “Estamos avanzando no buscando jueces adictos, sino jueces probos”, concluyó sobre los 15 pliegos en debate.Entre los candidatos que recibieron aval del Senado están además Ariel Fognini, Alejandro Pastorino, Mariana Kanefsck, Andrea Imatz y Ramiro Guiraldes para para los juzgados nacionales en lo civil 97, 29, 4, 6 y 90 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.El Poder Ejecutivo también propuso los ascensos de Nicolás Ossola, Verónica Vieito y Pedro Pugliese como defensores públicos oficiales de la Defensoría General de la Nación, del juzgado federal de Mercedes y de la Defensoría Pública de la Víctima de Neuquén.Integran la nómina Luis Imas, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico de CABA; Silvia Mora, como jueza de Cámara del tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 10 de CABA; Mario Leal como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán; Ernesto Sebastián y Sebastian Foglia, como jueces de Cámara de Bahía Blanca; y Jorge Montoya como juez federal de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.El pliego depara serinició el trámite parlamentario esta tarde luego de que su pliego ingresara por Mesa de Entradas, hiciera el paso formal por el recinto y encamine su giro a la comisión de Acuerdos, estratégica comisión que preside la senadora Anabel Fernández Sagasti.¿Por qué -más allá de que sea una cuestión más analítica que fáctica- las altas chances de que Boico integre la Cámara Federal podría darle un poco de equilibrio a esa instancia revisora con tendencia a ayudar al macrismo y perjudicar al peronismo? Porque se trata delSu camino no tuvo nada de cuestionable, sino más bien lo contrario:Los nombramientos de jueces, fiscales y defensores están incluidos en los decretos de Extraordinarias, por lo que este pliego puede iniciar de inmediato el camino para su aprobación, previo cumplimiento de todos los pasos parlamentarios.Según Infobae, el objetivo del Frente de Todos es que Boico jure en marzo en la estratégica Cámara Federal, que entra en juego judicial en casos de revisión de causas de corrupción y narcotráfico, y a la que el oficialismo, con la habilitación de la Magistratura y el aval del Senado, ya reincorporó al juez Eduardo Farah.El oficialismo, en este sentido, argumenta que el camino de Boico a llegar a la Cámara Federal tuvo todo el camino legal correspondiente -y esto es un hecho- y augura que así seguirá siendo, con el curso legal en los plazos correspondientes para su tratamiento en la comisión, que constará de la publicación del pliego para recibir eventuales impugnaciones y una audiencia pública en la que deberá exponer y responder preguntas el posible futuro juez.Una vez que el dictamen de la comisión esté, que se descuenta porque el oficialismo tiene mayoría, Boico podrá presentarse en el recinto para su aprobación. Se estima que ese tránsito lleve no menos de tres semanas, por lo que marzo sería el mes que lo vería como camarista en Py.