El mundo hace lo que JXC rechaza: Nueva Zelanda aumentó impuesto a los ricos y subió salarios mínimos en 24 horas

En la Argentina, ni propios ni ajenos apodrían negar que sus principales dirigentes criticaron y critican vehementemente la ley impulsada por el Gobierno conocida como, más conocida como "impuesto a los ricos" y que implica que las 13 mil personas más ricas del país paguen un 2% promedio de sus bienes por única vez por la pandemia. Tampoco podría ser desmentido que desde el mismo espacio son reacios a losque promueve el, siempre desde una mirada que promueva aminorar el déficit fiscal y prevenir la inflación, tres cosas que en las que no tuvieron éxisto durante los cuatro años de gestión de Mauricio Macri.Sin embargo, parece que ser queeventuales ante la crisis económica y social provocada por la pandemia: es que, la titular del Poder Ejecutivo neozelandés, saltó al primer plano a nivel mundial con la pandemia. La primera ministra activó, a riesgo de ataques del establishment, dos medidas económicas a partir de hoy, 1 de abril: aumentó el salario mínimo y elevó el impuesto a la riqueza.En el primer caso, es decir salario mínimo, los trabajadores pasan a cobrar de 18,90 dólares neozelandeses (11,27) la hora a casi unos 20 dólares de ese país (11,93 euros). La medida alcanza a unos 175.500 trabajadores, e implica un incremento general de uno 216 millones de dólares NZ (128.615 millones de euros).A su vez, Ardern llevó el impuesto a la riqueza del 33% al 39%. Desde abril de 2021, pasan a pagar este impuesto quienes ganen anualmente desde 180.000 dólares NZ (107.316 euros). Según informó el gobierno, en Nueva Zelanda un 2% de la población está comprendida por el aumento del impuesto a la riqueza. Son poco más de 100 mil neozelandeses.Con el aumento del impuesto a los más ricos, el gobierno espera sumar a la recaudación fiscal de 2021 unos 550 millones de dólares NZ (328millones de euros), y en 2024, unos 634 millones (378 millones de euros). Antes de que estallara la pandemia del coronavirus, la OCDE ( Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) destacó a Nueva Zelanda como uno de los cinco países del mundo con el salario mínimo más alto. Esto fue hasta 2019.Por su puesto,Allí,No obstante, a la primera ministra modelo por el manejo de la pandemia no le tembló el pulso y aplicó el aumento salarial y el subió el impuesto a la riqueza en 24 horas. Ardern tiene un país de unos cinco millones de habitantes con, por ejemplo, tasas altas de pobreza infantil, y un costo de las vivienda que impide el acceso a la casa propia.Por la extensión de la pandemia el coronavirus, ya en 2020, Jacinda Ardern atendió sugerencias para evitar tanto la desocupación como el cierre de empresas. Y una de esas sugerencias también la llevó a las primeras planas del mundo: la de la semana laboral de cuatro días. “Escucho a muchos diciendo esto, pero considero que en última instancia, son empleadores y empleados quienes deberían acordar qué es lo mejor. Como dije, aprendimos mucho sobre Covid y la flexibilidad de las personas que trabajan desde casa, y la productividad que esa modalidad genera”, señaló en 2020.Más allá de que aún restan definirse ciertas diferencias internas en el partido demócrata y negociaciones con los republicanos,Si bien, como se sostuvo anteriormente, restan definiciones de negociaciones, las prioridades que impulsaría Biden son: el ítem que más aumentaría es la tasa corporativa, que pasaría del 21% al 28% y equivale a recaudar USD 730 mil millones en 10 años, según el Centro de Política Fiscal; imponer un impuesto mínimo global sobre las ganancias de las subsidiarias extranjeras, por unos USD 550 mil millones; y gravar las ganancias de capital como ingresos regulares para los ricos y gravar las ganancias de capital no realizadas al fallecer, por unos USD 370 mil millones; volver la tasa individual máxima para aquellos que ganan más de USD 400,000 a la tasa anterior a Trump del 39.6%, para recaudar USD 110 mil millones.