Trotta advirtió que la Ciudad "está transitando una situación sanitaria compleja" y Sadop ratificó las clases virtuales

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, advirtió este martes que la Ciudad de Buenos Aires "está transitando una situación sanitaria compleja", por lo que rechazó que "se judicalicen las decisiones políticas", en referencia al fallo que dictaminó la Corte Suprema.

"CABA está transitando una situación sanitaria compleja. No podemos permitir que se judicialicen decisiones políticas. No es un momento de dudar, es momento de construir consensos", indicó el funcionario en lo que fue la primera respuesta oficial tras la resolución del máximo tribunal que dio lugar al amparo presentado por el distrito porteño.Trotta instó a "construir consensos" en materia educativa, e indicó que "todas las provincias" salvo la Ciudad y Mendoza "aunamos una mirada común"."Somos un Gobierno que cree en el diálogo. No es un momento de dudar, es momento de construir consensos", insistió el jefe de la cartera educativa.En tanto, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) ratificó el dictado de clases virtuales hasta el próximo 21 de mayo, al calificarlo de "exigencia humanitaria"."De acuerdo con el decreto 287/21, los indicadores de los últimos 14 días en la ciudad de Buenos Aires evidencian una situación de alarma epidemiológica y sanitaria, por lo que continuar los trayectos educativos de forma virtual es una exigencia humanitaria. Los docentes privados renuevan otra vez su compromiso con la vida", remarcó el gremio a través de un comunicado.En este línea, Sadop convocó a los empleadores de gestión privada porteña a que "no dejarse presionar" para así "cuidar la salud de las comunidades educativas."Es un imperativo ético. Hay que cumplir la ley y no someter sus intereses en función de disputas judiciales o políticas", puntualizó.