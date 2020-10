El ATP 7, con cambios: foco en los sectores "críticos", créditos a tasa baja y la vuelta de los Repro

La séptima parte del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) está confirmada pero irá con cambios respecto de la edición anterior, ya que alcanzará únicamente a los sectores considerados críticos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, entre los cuales se incluyen turismo, cultura, entretenimiento, salud y gastronomía, entre otros

La decisión y las modificaciones fueron informadas este miércoles por funcionarios del gabinete económico, luego de una reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno, encabezados por el jefe de Gabinete,, confirmó la vicejefa de Gabinete,En tanto,, según comunicó el Gobierno."La asistencia en las ramas no críticas se viabilizará a través de préstamos subsidiados y con garantía estatal, para colaborar con la recuperación en el nivel de actividad que ya se observa en gran parte de este universo", aclararon respecto de estos últimos.En cuanto a, que seguirán recibiendo el ATP,En la medida en que se fueron liberando rubros del aislamiento preventivo frente al COVID-19, la ayuda a las empresas se fue acotando a los sectores que se mantienen con escasa o nula actividad."La recuperación de la economía tiene dos velocidades: una para los sectores no críticos, donde ya se ve recuperación del nivel de actividad; otra es la de sectores que no se han podido recuperar, como turismo, cultura, entretenimiento y gastronomía, que consideramos críticos", argumentó Todesca al finalizar el encuentro.Durante la reunión, el ministro de Economía,, destacó que“Dirigir los esfuerzos del Estado a sostener a los sectores productivos nos permite reducir el impacto de la crisis sobre la actividad económica y, de este modo, colaborar con una recuperación más promisoria”, enfatizó el ministro de Economía.La reunión estuvo encabezado por Cafiero y participaron los ministros de Economía, Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; además de los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el viceministro de Economía, Haroldo Montagú.El ATP, creado para mitigar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, el Estado paga desde 1 hasta 1,5 salario mínimo vital y móvil (entre $ 16.875 y $ 25.312) por empleado a las empresas cuya facturación de agosto último haya caído frente al mismo mes de 2019. Y abona desde 1,25 hasta 2 SMVM (entre $21.093 y $33.750) por empleado, a las que realicen actividades consideradas críticas, hasta diciembre de 2020.Entre los cambios al ATP 7, destacan:Las empresas de sectores no críticos cuya variación interanual de la facturación nominal esté entre -100% y -0,1% pasarán a tener un crédito a tasa 27%, con tres meses de gracia, por hasta $20.250 por trabajador/a, a pagar en 12 cuotas iguales y consecutivas y este crédito podrá ser reintegrado total o parcialmente al final del pago de las cuotas si la empresa cumple con metas de creación de empleo en 2021.El crédito estará garantizado por el Estado, por medio del FOGAR (Fondo de Garantías). Estas empresas también continuarán con el beneficio vigente de la postergación del pago de contribuciones patronales. Eeste beneficio será independientemente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa.Las empresas pertenecientes a sectores críticos y no críticos que tengan variación interanual nominal positiva en su facturación (de hasta 35%) podrán acceder al beneficio del crédito reconvertible en subsidio. La tasa, en estos casos, será del 33%, con tres meses de gracia, con garantía estatal. Este beneficio será únicamente para empresas de hasta 800 trabajadoras/es, en sectores tanto críticos como no críticos.Para atender casos puntuales que no puedan ser atendidos en el marco del nuevo ATP y que así lo requieran, se retomará el REPRO (Programa de Recuperación Productiva) en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.