Murió Tabaré Vázquez: Alberto, Cristina, Macri y dirigentes de todo el arco político expresaron su dolor

. "Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre" a las 3 de la madrugada "por causas naturales de su enfermedad oncológica", señaló un comunicado de sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez, que publicó la agencia de noticias AFP.En Twitter, Álvaro Vázquez escribió que "mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré", quien fue presidente de Uruguay dos veces, en 2005-2010 y 2015-2020."En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años", agrega el texto.Desde la Argentina, el presidenteexpresó su "enorme dolor" por la muerte de Tabaré y destacó las "convicciones" del ex mandatario de Uruguay., escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter, que acompañó con una foto en la que se lo ve abrazado al líder uruguayo.Fernández manifestó sobre Vázquez:. Y concluyó: "Me sumo al pesar de ese pueblo que hoy lo llora y abrazo a sus seres queridos".Por su parte, la vicepresidentase expresó a través de Twitter:De igual manera, el jefe de Gabinete,, se hizo eco de las muestras de congoja por la muerte de Vázquez, a quien definió como un "referente de la integración y la solidaridad latinoamericana", y aseguró: "Desde la Patria Grande acompañamos en el dolor al pueblo uruguayo"."Pena rioplatense por la muerte de Tabaré Vázquez", escribió el ministro de Salud,, también en Twitter, y recordó que el uruguayo fue un Presidente con quien tuvo "el honor de compartir ideas y acciones en la lucha contra el cigarrillo".En tanto, el ministro de Desarrollo Social,, posteó: "Es un día de dolor para América latina. Murió Tabaré Vázquez, líder del Frente Amplio y dos veces presidente. Querido y respetado por el pueblo uruguayo". Recordó que, "entre otros legados, deja un sistema de cuidados ejemplar y políticas sociales innovadoras".También, el senador y ex cancillerexpresó su "más sentido pésame a todos en el Uruguay y en especial a sus deudos y a la gran familia Frenteamplista".Desde la oposición, el ex presidentemanifestó quey dedicó su "respeto a su memoria" y su "afecto para su familia y el pueblo uruguayo".También se pronunció, el jefe de Gobierno porteño:También se expresó el presidente del interbloque Juntos por el Cambio,: "Lamento muchísimo la muerte de Tabaré Vázquez, un gran presidente de Uruguay. Un hombre de fuertes convicciones democráticas y honradez. Saludo a todo el pueblo uruguayo en este día tan difícil".En tanto, el exembajador en Uruguay e intendente de Mar del Plata,, aseguró que extrañará "mucho" las charlas que compartió con el expresidente y recordó que lo recibió en el país vecino con "toda su amabilidad y calidez".