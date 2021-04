PASO 2021: en medio de internas, JxC define su postura y desde la UCR renuevan críticas al macrismo

El cambio de fecha de las elecciones esconde un dardo envenenado: anular las PASO e imponer la antidemocrática Ley de Lemas, donde valen más las internas partidarias que el debate de ideas. Nosotros defendemos un proyecto: necesitamos más legisladores contra un poder que avanza. pic.twitter.com/AsnOfLo8gG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 5, 2021

Las internas ensuman un nuevo capítulo con la definiciones frente a la propuesta del oficialismo por suspender las próximas eleccionespor la pandemia de coronavirus.En vísperas de la reunión que mantendrán este martes a las 16 en el Congreso Nacional con el ministro del Interior,, la cúpula del bloque opositor y los tres gobernadores radicalesbuscarán cerrar una postura de consenso.El mandatario jujeño anticipó en declaraciones radiales que "como regla general, hay que mantener la normalidad", posición que se contrapone con las impulsadas por algunos de los legisladores del propio espacio para suspender o bien postergarlas: el diputadopresentaron un proyecto en la Cámara baja para trasladar las fechas hacia septiembre y mantener las generales de octubre.En tanto, el ala dura encabezada por la titular del PRO,, denunció en redes sociales que "el cambio de fecha de las elecciones esconde un dardo envenenado"."Anular las PASO e imponer la antidemocrática Ley de Lemas, donde valen más las internas partidarias que el debate de ideas. Nosotros defendemos un proyecto: necesitamos más legisladores contra un poder que avanza", alertó la exministra de Seguridad.Del encuentro de Juntos por el Cambio participarán el jefe de Gobierno porteño, junto a la exgobernadora bonaerensey los jefes parlamentarios(Diputados) y(Senado).También estarán presentes el auditor general de la Nación y excandidato a la vicepresidencia,; y por la UCR dieron el presente el titular del partido,, y los jefes parlamentarios, además del senador Martín Lousteau.Por su parte, la Coalición Cívica confirmó la presencia del jefe del partido, el diputado, la titular de la asamblea partidaria,y el jefe del bloque de Diputados,El mandatario jujeño reiteró las críticas hacia el expresidentey volvió a insisitr con que la próxima formula presidencial de Juntos por el Cambio "debe ser encabezada por un candidato radical"."Éramos el mejor equipo de los últimos 50 años y miren cómo terminamos", fustigó Morales, quien además aseguró que "el radicalismo no está cómodo representado a la derecha".En la misma línea, el goberandor provincial reconoció que aún no leyó el libro del líder del PRO "Primer Tiempo"."Cómo se llegó a tener que pedir millones de dólares al FMI y cómo es que no bajamos la inflacióm. Supongo que habrá un capítulo de autocrítica", lanzó Morales.