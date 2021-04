Pese al récord de contagios, Juntos por el Cambio no quiere restricciones y condiciona mover las PASO

La mesa nacional deanticipó este martes el rechazo a posiblesque evalúa el Gobierno nacional junto con las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires ante el“Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del gobierno nacional la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas", fustigó el frente opositor en el comunicado oficial.El pronuciamiento tiene lugar en vísperas del vencimiento delel próximo viernes 9 de abril que dispuso la extensión del. Esta tarde se llevó a cabo el segundo encuentro entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y sus par bonaerense, Carlos Bianco, y Felipe Miguel por la Ciudad, los dos distritos más golpeados por la segunda ola."Desde la Mesa de Juntos por el cambio consideramos que volver a dejar a los ciudadanos sin educación, sin trabajo y sin libertad no soluciona el fracaso del plan vacunatorio. Ya probamos la cuarentena eterna.", alertó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en redes sociales.Otro de los puntos que también rechazoresponde a la iniciativa del oficialismo de suspender las próximas eleccionespor el agravamiento del escenario sanitario."Estamos en contra del cambio de las reglas de juego.. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del poder ejecutivo nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no solo para esta elección", continuó el texto.El encuentro tuvo lugar esta tarde en el barrio porteño de Palermo y contó con la presencia del, y Miguel Ángel Pichetto.Por el ala radical, asistieron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y su par de Mendoza, Rodolfo Suárez, de Entre Ríos, Gustavo Valdés, junto al presidente del Comité Nacional, el duputado Alfredo Cornejo.Desde la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, mientras que Mario Negri, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, Maricel Etchecoin, Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff, fueron los representantes del cuerpo legislativo.