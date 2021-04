Pleé: bloqueo a testigo clave por muerte de Nisman, ataque a Cristina por dólar futuro y excusas por reunirse con Macri

el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, el ex empleado de Mauricio Macri y militante macrista Raúl Pleé, realizó dos controvertidas operatorias judiciales que expresan su mirada favorable a los intereses y opiniones más duros de la oposición para atacar a través de la Justicia al Frente de Todos

Es que la querella en la causa por la muerte del ex fiscal del caso AMIA y el fiscal ante la Cámara de Casación volvieron a oponerse a la declaración de un testigo propuesto por la defensa de Diego Lagomarsino que aseveró en un peritaje que las manos del difunto Nisman tenían restos compatibles con el disparo de un arma de fuego, hecho que avalaría que se suicidó

Básicamente, Pleé dijo que Macri lo citó por la necesidad, en aquel momento, de elegir a un titular para el Ministerio Público Fiscal -cuestión para la que JXC actualmente se alarma pese a que el Frente de Todos busca consensos en el Congreso, a la luz del día-. Pero lo insólito es que, según el fiscal ante Casación, el ex mandatario no lo citó para decirle por qué lo había elegido sino lo contrario, es decir para contarle por qué había seleccionado a otra persona

a la vez que trabajaba para Macri en Boca, el hoy fiscal general ante Casación era fiscal antilavado. De hecho, en un documental de la TV española, Pleé defendía abierta y explícitamente a la barra brava de Boca, a quienes amablemente describía como empresarios que consiguen su dinero lícitamente

#Lawfare | El día que Raúl Pleé, el fiscal obsesionado contra Cristina en la causa #DólarFuturo, describió amablemente a los barras de Boca como empresarios que consiguen su dinero lícitamente mientras trabajaba para @mauriciomacri en el club.



Más info 👉https://t.co/yg5XbVtTX0 pic.twitter.com/lOQkWrarMx — Política Argentina (@pol_arg) March 4, 2021

En una sola jornada,Por un lado, el funcionario judicial del Ministerio Público Fiscal que actúa en tándem con el procurador interinopresentó hoy un recurso extraordinario contra la decisión que sobreseyó a la vicepresidenta, al gobernador bonaerense,, y a ex miembros del directorio del Banco Central, en la llamada causaEn un escrito de 40 páginas entregado a la sala I de la Casación,, según publicó Télam.El 13 de abril pasado, la sala I de Casación sobreseyó por inexistencia de delito a la ex presidenta, al ex ministro de Economía, al ex presidente del Banco Central, ex director al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.El máximo tribunal penal federal del país hizo lugar a un planteo de la defensa de la Vicepresidenta, entre otros, y revocó una decisión del Tribunal Oral Federal 1 que había resuelto avanzar con la preparación de un juicio oral pese a que una pericia concluyó que no hubo delito con la operatoria. Fue en base a un informe del cuerpo de peritos de la Corte que determinó que no hubo pérdida para el Estado y que ese tipo de operatoria son legales y se enmarcan en decisiones políticas.Casación deberá resolver ahora si concede el recurso extraordinario y envía la causa a la Corte y caso contrario sólo quedará como recurso ir en queja directa ante el máximo tribunal.En su escrito, Pleé insiste con revivir el expediente al que dieron vida-también de conocida inclinación política- y reitera la "importancia de la realización del juicio oral para dar una adecuada respuesta jurisdiccional a la pretensión acusatoria del Ministerio Público Fiscal respecto de los imputados"La fiscalía aludió a la "arbitrariedad de la resolución" de Casación por "falta de fundamentación suficiente" y "valoración fragmentaria de los elementos probatorios".En el caso de la causa por la muerte del fiscal, parece ser que la lógica de Pleé, que empuja la hipótesis del homicidio pese a que las pruebas contrarían esa mirada, es todo lo contrario: no quiere investigar.Según informó Tiempo Argentino, el testigo es el ingeniero, quien intervino en el peritaje realizado en el Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscal del Ministerio Público de Salta sobre las manos del cadáver de Nisman.De ese trabajo pericial en el que intervino Manzano en Salta y que ocurrió poco después de la muerte del fiscal a diferencia de otras intervenciones similares,. En caso de ser así, es claro cuál de las dos posibilidades se acerca a la realidad de los hechos dado el desenlace.El abogado que representa a la madre de Nisman,, es Pablo Lanusse, que también es el abogado de Mauricio Macri en los expedientes por el espionaje ilegal y las "mesa judicial M". Este letrado pidió lo mismo que Pleé, el fiscal ante la Cámara de Casación.Quieren que se rechace un recurso extraordinario de la defensa de Lagomarsino para que la Corte revise la negativa a la declaración del testigo. El ex empleado informático de Nisman, a través de sus abogados,, pidió la declaración de Manzano para confrontar sus conclusiones con las del informe de Gendarmería Nacional, que concluyó que Nisman fue asesinado. Llamativamente en todas las instancias la declaración del perito fue rechazada.Cuando Lagomarsino intentó llegar a la Corte, Pleé opinó que “la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter de excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia". Y agregó que "lo contrario importaría abrir una nueva instancia ordinaria en los casos en que las partes consideren equivocadas o desacertadas las decisiones de los jueces de la causa, lo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso”. La negativa a la declaración de Manzano –añadió- es “una derivación razonada del derecho vigente de acuerdo a las circunstancias de la causa”.Así, Pleé se niega a realizar una prueba en Casación en lo que es una causa en curso, como el caso de la muerte de Nisman, pero en el caso de dólar futuro, que ya tiene decisión firme del mismo tribunal, está dispuesto a ir en queja hasta la Corte para que se revise la determinación de esa Cámara.Por su parte, Lanusse, el abogado de Macri, estimó que “la esmerada defensa no logra demostrar, ni lo ha podido hacer en las instancias anteriores, que se encuentre frente a una sentencia definitiva ni equiparable a tal”. E insistió: “No alcanzando la defensa a demostrar una cuestión federal real y concreta, ni el supuesto agravio de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión”.En caso de ratificarse la negativa por parte de la Cámara de Casación (alternativa que parece la más probable en este escenario del expediente), a Lagomarsino sólo le quedaría la posibilidad de recurrir en “queja” ante la Corte.Pleé reconoció que se reunió con el ex presidente en la Quinta de Olivos en marzo de 2018, como reveló El Destape tiempo atrás. Pero las justificaciones que expresó por escrito fueron verdaderamente poco creíbles y revelan, además, un pedido del líder PRO al fiscal para atarse a su cargo. Además, no explicó por qué en el mismo encuentro estuvo Gustavo Arribas, jefe de la AFI durante la gestión de Juntos por el Cambio.La explicación de Pleé fue por escrito y luego de que la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público le requiriera al Procurador interino Eduardo Casal que informara si había iniciado alguna medida disciplinaria contra Pleé por la reunión con Macri y Arribas en Olivos que reveló este medio en la saga de notas de la "Operación Olivos".Tres días después de la respuesta de Pleé, Casal directamente cerró el caso. Se hizo eco de sus “explicaciones” y decidió “la reserva de las actuaciones sin más trámite”. El viernes pasado se lo informó a la comisión bicameral del Congreso que le hizo el requerimiento. Calco de lo que antes hizo con Carlos Stornelli, que sigue procesado por colaborar con la banda del espionaje ilegal y las extorsiones, que tiene en el centro de la escena a Marcelo D´Alessio.Pleé acompañó su argumentación con notas de Clarín y La Nación, en las que mencionan la existencia del encuentro que se realizó el 23 de marzo de 2018 pero nada sobre la presencia de Arribas.“Es cierto que en el mes de marzo de 2018, más precisamente el lunes 19, fui convocado –a través de su secretaria privada- por el entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, a una reunión a desarrollarse en sus oficinas de la quinta presidencial de Olivos”, reconoció Pleé y esgrimió que “al aceptar esa invitación” de Macri “todavía no había sido publicado quién sería la persona que iba a ser propuesta para el cargo de Procurador General de la Nación”."Era de público conocimiento en el foro” que “podría ser yo un posible candidato a cubrir aquella vacante", dijo, por lo que su "aceptación a concurrir a Olivos obedecía a una natural expectativa”, agregó un Pleé ilusionado, según expresó, cosa que luego se desmoronó.Y siguiócontando que, básicamente, Macri le dijo que no era él el elegido, cosa que ya se sabía, y le pidió seguir en su cargo pese a haber iniciado trámites para jubilarse: “Al concretarse el encuentro, el día viernes 23 de marzo, el entonces Presidente (quien ya había adelantado uno o dos días antes el nombre de la postulante) me indicó los motivos de su elección en otra persona requiriéndome que, a pesar de no ser el elegido, permaneciera en mi cargo un tiempo más sin acogerme a los beneficios jubilatorios”.Como informó acá , el fiscal ante Casación fue el segundo hombre a cargo de la seguridad de Boca Juniors durante las gestiones de Mauricio Macri en el Xeneize, trabajando bajo las órdenes de otro fiscal macrista, el procesado Carlos Stornelli, quien también empujó la causa dólar futuro.Curiosamente,"Ellos tienen una marca y, supongo, si tienen una marca, como cualquier dueño de marca, la comercializan. Así ellos financiarán sus viajes cuando van a seguir al club o lo que fuere", le decía al entrevistador en aquel entonces quien hoy acusa a imputados de haber cometido delitos ante el máximo tribunal penal del país.Según el presentador español del documental, Pleé "habla de la marca ´La 12` como si fuera una empresa que tiene beneficios, que paga el IVA, que hace facturas o paga sus impuestos" y es "segundo jefe de Seguridad de Boca, socio e hincha" que "los fines de semana echa una mano a su equipo, aunque su trabajo real es de fiscal antilavado, es decir, fiscal anticorrupción".Consultado abiertamente por Mauro Martín, uno de los todavía jefes de la barra brava del Xeneize, Pleé no tuvo ni un poco de pudor en describirlo como un simple "organizador". "Sería el nombre de una de las personas que tiene preminencia o cierta autoridad respecto del resto. Es el organizador"."¿Líder de la barra?", lo interpeló el entrevistador, casi inocentemente. "Sí, se puede decir que sí", respondió el fiscal.