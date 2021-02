Alberto reconoció lo "grave" del hecho que eyectó a Ginés pero consideró "payasadas" a las denuncias penales

El jefe de Estado consideró hoy que son una "payasada" las denuncias penales contra el ex ministro de Salud, Ginés González García, por el hecho que mediáticamente adquirió el nombre de "vacunados VIP", situacion a la que reconoció y calificó como "una falta grave"

"Si quieren trabajar, pueden investigar el negocio de los peajes de Mauricio Macri, el terrible endeudamiento que la Argentina vivió, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó a un submarino para que mueran 44 tripulantes"

los legisladores del bloque PRO de la Cámara de Diputados aseguraron que "es un presidente desbocado y sin rumbo que extorsiona a la Justicia y defiende lo indefendible”, frase de buen tono para sus partidarios pero que poco responde a las precisiones del mandatario respecto de aquellos funcionarios a los que sí les correspondía la vacuna, en cuanto al despido de los responsables y muchos menos en cuanto a la ausencia de delitos a la qu refirió el jefe de Estado

Desde México, donde despliega una visita con nutrida agenda vinculada a la economía y la pandemia, el presidentese refirió al escándalo desatado en su gestión debido a las vacunaciones contra el coronavirus irregulares de algunas personas ocurridas bajo el permiso del Ministerio de Salud."Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra", aseveró el mandatario en una conferencia de prensa que ofreció hoy en México junto a su par de ese país,, tras la reunión que ambos mantuvieron en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo de ese país.Y explicó: "Entre los vacunados había personas que estratégicamente debían vacunarse. Me tuve que dar la vacuna para generar confianza, como Cristina (Fernández de Kirchner) y Axel (Kicillof). Hubo una campaña despiadada para hacer creer que la Sputnik V era veneno y ahora me piden más veneno. Yo quisiera que la Argentina funcione de otro modo. Cuando supe lo que había pasado reaccioné y perdí a un ministro.", dijo Alberto consultado sobre los vacunados en Argentina."Les pido que sean estrictos en la lectura de esas listas. Vacunar al ministro de Economía es algo absolutamente razonable", agregó, en relación a Martín Guzmán, uno de los que aparecen en la nómina pero que, tal como explican desde la cartera de Salud que ahora dirige Carla Vizzotti, recibieron el fármaco porque correspondía en relación a sus funciones (en este caso viaje de vital importancia para el país) y los criterios establecidos.El mandatario argentino precisó que "no existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila" y que, en ese sentido, "no se pueden construir delitos graciosamente".Y agregó:Acompañado por AMLO en la rueda de prensa, Fernández añadió: "Los medios en la Argentina pusieron mi nombre entre los que recibieron la vacuna indebidamente, pero me la tuve que dar porque los medios decían que no se podía confiar en la vacuna rusa y tuve que convocar a la confianza ciudadana porque hubo una campaña despiadada desatada en la Argentina por la oposición para hacerle sentir a los argentinos que la Sputnik V era veneno".Al respecto, el mandatario recordó que "hasta lo denunciaron" por "estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que me denunciaran me piden que por favor les dé el veneno a ellos y que consiga más veneno".Ante la pregunta de un periodista internacional, sostuvo queque se desató en las últimas jornadas sobre funcionarios que, según sostiene el Gobierno, estaban correctamente inoculados, nómina en la que incluyen a los legisladores Eduardo Valdés y Jorge Taiana o el equipo del ministro Guzmán.El jefe de Estado argentino también anunció una iniciativa que coordinó con el presidente francéspara llevar ante el G20 la propuesta de que se liberen las patentes de las vacunas de manera tal que se puedan producir más rápido en todo el mundo, especialmente en lugares de bajos recursos.“Venimos hablando sobre la necesidad de declarar que la vacuna sea un bien global para que se liberen los derechos y todos los países puedan fabricarlas”, informó.Durante su uso de la palabra, AMLO había ido en el mismo sentido al recordar que sólo diez países acaparan el 80% de las vacunas que se aplicaron hasta ahora y que hay más de cien en los que aún no se dio una sola vacuna. Por eso, reclamó que la ONU intervenga en el reparto. “Parece un florero, un adorno”, disparó, y en esa línea criticó al mecanismo Covax, de la OMS, que había comprometido el reparto de vacunas entre países postergados y “todavía no entregó ni una dosis”.En el espacio del ex presidente, a quien le disputa no sin problemas el liderazo el jefe de Gobierno porteño, buscan que el tema no pierda trascendencia como naturalmente debiera ocurrir, para que el Frente de Todos no pueda retomar su agenda de gestión.En duro comunicado posterior a las palabras de Fernández,“Ante la falta de vacunas, por desidia y nulo sentido de la previsión, y ante los titubeos en el plan de vacunación que sigue siendo un relato, el Presidente reacciona con agravios a la oposición y con su persistente actitud extorsiva hacia la Justicia, calificando de ´payasadas` la investigación en marcha que busca esclarecer un hecho insensible y miserable, como el de haber montado un vacunatorio VIP en el propio Ministerio de Salud”, plantearon este martes los diputados liderados por Cristian Ritondo.Y agregaron: “Fernández se desboca una y otra vez ante las crisis, y se olvida de que es el primer magistrado de la Nación, que su intromisión en los otros poderes del Estado debilita la democracia por excederse en sus atribuciones constitucionales y coloca al país en un contexto de inseguridad jurídica aberrante”.Los legisladores opositores hicieron hincapié una vez más en que existen militantes y funcionarios que desfilan por “los vacunatorios de la vergüenza” mientras el personal esencial y los adultos mayores hacen fila para esperar su turno de inoculación.A lo que no hicieron referencia desde las filas de Ritondo es la privatización de una parte de la vacunación que determinó Larreta, quien permitió que obras sociales otorguen momentos y espacios "exclusivos" a sus clientes para recibir las vacunas, por fuera de los criterios establecidos, y además estableció como lugar de inoculación al menos un local partidario de la Unión Cívica Radical.