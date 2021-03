La hija de "Nicky" Caputo, el "amigo del alma" de Macri, se niega a pagar el impuesto único a las grandes fortunas

entre quienes se resisten a pagar el aporte extraordinario de las grandes fortuna figura la hija de Nicolás Caputo, el "amigo del alma" de Mauricio Macri que incluso el ex presidente colocó en un cargo diplomático

Entre lo polémico y lo que no produce sorpresa está queEs que através del expediente 3284/2021,. La hija de “Nicky” está alcanzada por el tributo a raíz de la. Debió ser autorizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia debido al monto de la operación.El aporte solidario establece un aporte por única vez, que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los $200 millones, con el objetivo de recaudar $300.000 millones para hacer frente a la pandemia. Así, se estima que solamente las 13 mil personas más ricas de la Argentina ingresan en el listado de los alcanzados por el tributo.La AFIP estableció un plan de pagos en cuotas para quienes están alcanzados y la semana pasada prorrogó el vencimiento del aporte.De hecho, el fin de semana el presidentese refirió a esa ley e instó a los dueños de grandes patrimonios a cumplirla. De hecho, reveló el nombre de un importante empresario que ya pagó el aporte correspondiente.Curiosamente, los Caputo no quiere pagar el aporte que indica la ley para que la Argentina compre insumos por la pandemia y se pueda financiar el programa Progresar, para que los chicos más vulnerables continúen sus estudios, entre otros objetivos, pero sí supieron beneficiarse del Estado a través de sus "amigos" en la política, hasta el último minuto.Es que antes de dejar la presidencia, Mauricio Macri aprobó el traspaso de múltiples inmuebles y la extensión de uso de otros desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por su socio político, Horacio Rodrìguez Larreta. Entre esos se encontraba el predio ubicado en el barrio de Retiro adonde funcionaban las antiguas cocheras presidenciales, hoy conocido como Mercado de los Carruajes.Vía una adenda realizada el 25 de noviembre, cuando ya había sido derrotado por el Frente de Todos y sólo faltaban días para el cambio de mando del Ejecutivo nacional, la Ciudad logró asegurarse el uso del predio por 20 años más y, sugestivamente, la empresa que tiene la explotación comercial y que se verá beneficiada por esa extensión cuenta entre sus socios a la hija, María Candelaria, y el sobrino de Nicky Caputo, el excónsul en Singapur y amigo de la infancia del ex presidente.