Confrontación y ausencia de liderazgos, los ejes que atravesaron al Frente de Todos y Juntos por el Cambio en 2022

“Para el Frente de Todos fue un año bastante intenso”

No tienen los mismos proyectos

tanto las consultoras Kleiman y Filadoro cpmo los analistas políticos Marangoni y Haime coincidieron en la lejanía entre la ciudadanía con la política y sus dirigentes

La confrontación y la ausencia de liderazgos fueron los dos ejes que atravesaron a las dos principales coaliciones a lo largo del 2022. Dirigentes protagonistas de rankings de negatividad y no de positividad. Una economía que quemaba tras la renuncia de. Ese podría ser el breve resumen de este año para el Gobierno y la oposición, pero la realidad es que crece cada vez más el “descontento” y la “lejanía” de los ciudadanos con la política y su dirigencia, según analizaron en diálogo con este medio diversos analistas., remarcó el politólogo, en declaraciones para, y sostuvo que dentro del Frente de Todos (FdT) existen ”contradicciones muy fuertes que resolver” de cara al próximo año.En ese sentido, el analista políticotambién habló con este medio y puso la lupa sobre la vicepresidenta: "Ella realizó una, a la falta de ejecutividad. Cuando habló de 'funcionarios que no funcionan' o 'usar la lapicera' me parece que estaba hablando sobre cómo se toman las decisiones y se ejecutan".Este año cargado de internas tuvo como protagonista a la economía o más precisamente al ministro que iba a hacerse cargo de una cartera que quemaba tras la renuncia de Guzmán en julio pasado y la posterior salida de quien se creía su reemplazante,. Pero luego de una danza de nombres, apareció finalmente en escena, lo que colocó a uno de los socios centrales de la coalición en el centro de la escena económica., afirmó Marangoni.Al respecto, planteó: “Massa no es economista, pero, y eso es lo que lo llevó a lograr el acompañamiento de Cristina Kirchner”.Es en este último sentido que Marangoni remarcó las diferencias con el ex ministro Guzmán, quién era un economista “muy formado en macro, cuestiones financieras y también especialista en deuda, pero tenía muy poco recorrido en la Argentina”.En el mismo sentido se expresó Haime: “Cristina nunca estuvo de acuerdo con Massa en gran parte de las cosas, pero finalmente le tuvo que reconocer capacidad y pragmatismo para resolver una situación muy complicada”., afirmó el titular de Haime & Asociados.Ambos analistas coincidieron en que la “buena o mala gestión” del ministro de Economía determinará, en buena medida, el futuro de una coalición que todavía no logró dirimir sus internas y delinear sus candidatos de cara a un año electoral.En ese sentido,, directora de la consultora Reyes Filadoro, manifestó paraque “, aunque reconoció que eso también generará “un efecto derrame para el Gobierno”.“Tienen contradicciones muy fuertes que resolver, que no es tan sencillo como ponerse alrededor de una mesa y resolver todas las diferencias. Ojalá todas las cosas se pudieran resolver como en una partida de TEG”, expresó el ex presidente del Banco Provincia, en el mismo sentido.De todas maneras, el FdT no es la única coalición que manifiesta diferencias. Lo mismo sucede en Juntos por el Cambio (JxC), el principal espacio opositor de la Argentina, que todavía no puede consolidar un liderazgo claro y convencer a la ciudadanía de que son una alternativa fiable., sostuvo Haime.Consultado por los motivos de la interna dentro de la principal coalición opositora, Haime explicó: “. Una cosa es la Argentina que piensaen términos de consensos y otra es la Argentina que está pensando, que es la de afianzar la idea de la grieta con el peronismo”.Bullrich y Larreta son los nombres que más suenan en JXC para las elecciones del 2023. La gran pregunta es qué ocurrirá con Macri, quien “no logra alcanzar los niveles de liderazgo como el de Cristina Kirchner”, según Filadoro.Consultada por el nivel de imagen de la oposición a lo largo del año, manifestó que “se mantuvo bastante estable”, sin registrar “cambios bruscos”, al igual que en el FdT.De todas maneras, la directora de la consultora Polldata, Celia Kleiman, advirtió: “, quiere decir que la imagen negativa supera a la positiva. Se podría hacer un ranking de la negatividad, pero no de imagen positiva”.Para Kleiman es “muy difícil encontrar imágenes de dirigentes que cubran los atributos que en general la opinión pública requiere de un dirigente”., reveló .En ese punto,“Todo parece que la fibra que mueve y moviliza a la gente desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que explica que en las elecciones del año pasado se haya registrado el nivel de abstención más alto de la democracia”, explicó Marangoni.A lo que Kleiman ratificó que "hoy la discusión está alejada de lo que está atravesando a la cabeza de la gente”. Por su parte, Haime enfatizó: “Hay una decepción y enojo de la gente con la dirigencia política. El Gobierno tiene la palabra devaluada, pero también la oposición”.De todas maneras, Filadoro consideró que. Y remarcó: “Para la comunicación política es importante que las cosas que se expresan y prometen tengan un correlato con la realidad”.En este marco, las principales coaliciones cierran el año de la misma manera que finalizaron el anterior, con cuestionamientos internos y liderazgos puestos en duda. En paralelo, se define el rumbo de la economía y los candidatos para 2023.