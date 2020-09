JxC insiste con las sesiones presenciales y le propone a Alberto un "plan" de 30 años tras fracasar hace 9 meses

tras un Zoom y la autorización tanto de "palomas" como de "halcones", la alianza opositora lanzó un documento en el que insiste con las sesiones presenciales a pesar del positivo de Covid de uno de sus diputados que participó del show montado la semana pasada que además puso en riesgo a trabajadores del Congreso, y, además, trascendió que le propondrán al presidente Alberto Fernández un "plan de desarrollo" para los próximos 30 años solamente nueve meses después de haber fracasado en su intento de reelección por el voto popular

la conducción nacional de Juntos por el Cambio confirmó que buscará imponerle al presidente Fernández "una mesa de diálogo" para consensuar un “plan de desarrollo para los próximos 30 años de la Argentina”

“No quiero que me dejen del lado de los críticos”

todo, aparentemente, continuará con su agenda a pesar de las novedades del mundo real que se cononocieron en las últimas horas:Todo se decidió en la ya tradicional reunión por Zoom de los lunes por la mañana, que en esta ocasión se extendió por tres horas. En primer lugar, JxC ratificó que los líderes parlamentarios de la principal fuerza opositora concurrirán al encuentro convocado para mañana por el presidente de la Cámara de Diputados,, para definir la modalidad de las sesiones para los próximos dos meses.¿Qué harán? Le, básicamente obligando a quienes son pacientes de riesgo, trabajadores del Congreso y otras fuerzas políticas, a hacer algo que tranquilamente se puede hacer de manera remota. Abiertamente, incluyen en el listado a debatir en persona a la "reforma judicial, presupuesto nacional y la nueva ley de movilidad jubilatoria". El objetivo está claro, no es necesario hacerlo explícito.Curiosamente, antes de esa propuesta dicen, en el comunicado que difundieron a través de redes sociales: "En este contexto, ofrecemos una propuesta sincera, que tiene una sola condición: debe darse en el marco del respeto institucional y reconocimiento político".Hoy,. Según C5N, entre ese grupo de personas testeadas hay varios diputados nacionales y algunos asesores. Los resultados de los hisopados se conocerán en las próximas horas y no se descarta que haya nuevos contagiados, pero no parece haber modificado la postura del espacio opositor.“Cuando el oficialismo lo determine, las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio y de sus bloques parlamentarios estamos a disposición para iniciar el diálogo correspondiente”, dicen, en medio de una ceguera respecto de los hechos de la realidad, los dirigentes de JxC en su comunicado.Después de muchos cruces entre los sectores más reaccionarios y aquellos más propensos al diálogo, también se encargaron de aclarar queSegún Infobae, además de insistir en querer ir al Congreso en pleno de forma presencial en medio de la pandemia,. No es posible dejar de lado que se trata del espacio político que gobernó, con Mauricio Macri a la cabeza, hasta el 10 de diciembre del año pasado, período en el que se dañaron todos los índices macroenómicos y sociales, principalmente pobreza, inflación y deuda, sin coronavirus ni cuarentenas.El espacio que conduce Patricia Bullrich en nombre de Macri -con algunos "frenos" a modo de stop & go de la mano de Horacio Rodríguez Larreta- incluiría cuatro puntos:“Estos ejes de acuerdo son consistentes con nuestros valores, pero también lo suficientemente amplios como para que el oficialismo y otros espacios se sientan convocados a unirse”, dijeron como argumentos, y sostuvieron que tienen “una versión detallada” de sus ideas para cada uno de los cuatro acuerdos que proponen debatir.Por si esto fuera poco, el interbloque de diputados nacionales de JxC presentó un amparo para intentar que la Justicia declare inválida la sesión del pasado miércoles, la del escándalo con el oficialismo por el protocolo de sesiones virtuales en que estuvo Nuñez, el legislador con coronavirus.Los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro pidieron que se "declare la nulidad absoluta e insanable de la decisión de Labor Parlamentaria de fecha 1° de septiembre de 2020, que dispuso la Prórroga del Protocolo de Funcionamiento de Parlamentario Remoto, aprobado el 13 de mayo de 2020, por carecer del consenso que requería dicha decisión"."Y como consecuencia de ello, de la Sesión Especial llevada adelante por medios remotos ese mismo día 1° de septiembre de 2020. Esa nulidad también alcanza a los actos producidos por el Presidente de la Cámara que nos consideró ausentes en la Sesión, cuando es de público y notorio que estábamos presentes en el Recinto, en cumplimiento de nuestras funciones, ya que el Protocolo citado había caducado el 7 de agosto pasado", agregó la presentación., esa fue una de las frases de Macri en el nuevo encuentro virtual que mantuvo el mayor espacio opositor, el primero que hizo desde la quinta Los Abrojos el ex presidente luego de su regreso al país desde su larga estadía en Europa. ¿No quiere que lo vean como "halcón"?Según Infobae, el meeting virtual incluyó undebido a que ella le reprochó haberse reunido con Alberto Fernández de manera "inconsulta" en Olivos., le espetó Bullrich a pesar de su estado de convalecencia por Covid-19 positivo. De hecho, la misma publicación sostiene que la ex ministra de Seguridad mantenía la videollamada -sin cámara encendida- mientras estaba en un consultorio médico para que le dieran el alta, cosa a agregarle precisiones debido a que no transcurrieron dos semanas de su contagio.Lousteau se plantó en su respuesta:Según la versión, tanto el comunicado como la "propuesta" que le llevarán a Alberto fueron revisados por referentes de PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica (CC) como Macri, Rodríguez Larreta, Bullrich, Alfredo Cornejo, Lousteau y Maximiliano Ferraro. Todos ellos participaron del Zoom, así como Mario Negri (UCR), Miguel Angel Pichetto, Cristian Ritondo (PRO), Luis Naidenoff (UCR), Maricel Etchecoin (CC), Humberto Schiavoni (PRO) y Juan Manuel López (CC). No fue de la partida María Eugenia Vidal, a quien a veces la invitan y otras veces no.