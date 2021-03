Amagó pero no se fue: a pesar de haber destrozado a Macri, Monzó será candidato de Juntos por el Cambio

Se trata de Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, que tras defenestrar a Mauricio Macri post 10 de diciembre de 2019 anunció que será candidato en la provincia de Buenos Aires y competirá en las PASO dentro de Juntos por el Cambio

Dio un portazo, pegó, pegó, amagó irse del todo, pero no se fue. No sólo eso, sino que volvió.La noticia se conoce en medio de momentos de rosca y frenesí al interior de los tres socios de JXC de cara a las legislativas de este año: en el PRO no se sabe aún qué hará, que podría competir por Ciudad, Provincia o no jugar, hay disputa por la cabeza de lista porteña entre los deseos dey los del tándem Macri/; hay relativa calma en la Coalición Cívica, donde Elisa Carrió está en silencio pero apuesta a "Mariu"; y la UCR está que arde con sus comicios internos y la disputa entre el modelo-que quiere disputarle al macrismo- y el de-más sumiso-., explicó Monzó durante una recorrida por las localidades bonaerenses de Moreno y General Rodríguez.En concreto, el proyecto del dirigente provincial de origen peronista es ir a las PASO el 8 de agosto como precandidato a diputado nacional por el Partido del Diálogo dentro de JXC. Cabe señalarse que ayer, al igual que Vidal, fue uno de los pocos dirigentes de peso en la coalición opositora que no estuvo en la presentación del libro de Macri.Es que en los últimos meses del año pasado, cuando reapareció públicamente, Monzó dijo una y otra vez y ante quien quisiera oírlo que "Macri tiene que ser una etapa terminada" y que "debe dar un paso al costado”. Parece que eso no va a pasar, pero de todos modos el ex diputado nacional jugará en el mismo equipo que el ex presidente.Tiene, en cambio, una relación más fluida con Horacio Rodríguez Larreta, con quien se reúne al menos una vez al mes, con-peronistas díscolos que integran JXC pero en otro subarmado justicialista PRO- y hasta con Vidal, con quien supo tener diferencias en el pasado. Son los dirigentes a quien Monzó considera de centro y dialoguistas.Por otro lado, es peronista pero tiene juego en el radicalismo: apuesta al crecimiento deen la UCR. De hecho, tiene grandes expectativas en el triunfo del sector que encabezaen las internascorreligionarias bonaerenses de este domingo. El sector crítico que encabeza -y que integran también- tiene referencias en la Cámara de Diputados y en la Legislatura provincial.Es que, en realidad, la intención de Monzó es ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por un JXC renovado en 2023. Para eso, apuesta a Larreta o Vidal presidenciables y a la UCR lousteauista apoyándolo en la provincia, con el actual senador nacional en la Ciudad.Sobre el Gobierno nacional, que encabezan, dijo: “El peronismo hoy está casi cooptado por el kirchnerismo, que se ha radicalizado y extremado. En mi caso, venimos recorriendo la provincia desde enero, sección por sección, junto a muchos dirigentes bonaerenses de distintos partidos y espacios, y estamos consolidando un espacio de centro dentro de Juntos por el Cambio que sea una alternativa superadora a los problemas históricos y recurrentes que viene atravesando la provincia de Buenos Aires”.“Vemos gente sin cloacas, sin cordón cuneta, sin las necesidades básicas satisfechas. Ese contraste es permanente: una Argentina pobre y la Argentina que arriesga, que quiere ir para adelante. Pero tenemos que entender los problemas para abordarlos de manera conjunta e integral. Por un lado, en Florencio Varela la gente vive en el medio de un basural. Por el otro, en la ciudad de Tandil, parece una especie de Silicon Valley americano, en donde las empresas están incorporando 100 empleos por mes, que tienen que ver con toda la industria de programación y del software. Esto implica un esfuerzo en formar y tener más tecnicaturas para que los jóvenes tengan un empleo de forma inmediata”, sostuvo.